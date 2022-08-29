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السعودية.. أهالي عرعر يشيعون جثمان قتيل فندق المغرب

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أهالي عرعر يشيعون موسى العنزي

السعودية.. أهالي عرعر يشيعون جثمان قتيل فندق المغرب

القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين

العربية.نت - نادية الفواز

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شيعت مدينة عرعر في شمال السعودية اليوم السعودي قتيل فندق في المغرب موسى العنزي بعد أن تمت الصلاة عليه في جامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية، ودفنه في مقبرة عرعر العامة، حيث ذهب ضحية على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه بمدينة الدار البيضاء بمملكة المغرب.

مقتل سعودي على أيدي حراس أمن فندق في المغرب السعودية السعودية مقتل سعودي على أيدي حراس أمن فندق في المغرب

في الوقت ذاته، لا تزال أسرة الضحية تتواصل مع السفارة السعودية في المغرب، لمتابعة مجريات القضية، والكشف عن أسبابها، في ظل غموض تداعيات الحادثة، كما و ضجت منصات التواصل الاجتماعية بالمطالبة بحق "موسى" ومحاسبة الجناة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

كما وأكدت السفارة في بيان سابق لها، بأن القضية لاتزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

الضحية "موسى" الذي وصلت جثمانه مطار عرعر عصر اليوم، لديه 5 أبناء وبنات، ويعمل معلم للغة الإنجليزية، وسافر برفقة صديقة المصاب في رحلة علاجية، في الوقت الذي عرف عنه الطيبة وكرم أخلاقه، وعدم عداوته مع أحد أو اهتمامه بالخلاف.

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