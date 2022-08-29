السعودية.. السجن 3 سنوات لمتحرش بطفل

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الآداب العامة أثبتت قيام شخص بالتحرش بطفل، وذلك من خلال الذهاب به إلى منطقة خالية والتحرش به، وجرى إيقاف الجاني، واستكمال إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة.

وأوضح أن المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بما نسب إليه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة سنة، وعطفاً على ذلك قامت نيابة الاستئناف باستئناف الحكم الابتدائي، لتضاعف محكمة الاستئناف العقوبة، حتى وصلت إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

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كما أوضح المصدر أن "نيابة الإشراف على تنفيذ الأحكام ستنفذ الحكم حال اكتسابه الصفة النهائية، بإجراءات نيابية قضائية، للتحقق من تنفيذ الحكم وفق منطوقه، بما يحقق العدالة الناجزة".