بيع صقرين بـ71 ألف ريال في المزاد الدولي للصقور بالرياض
تشارك في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يقام في ملهم بالرياض أكثر من 40 مزرعة إنتاج رائدة من أكثر من 17 دولة من مختلف أنحاء العالم
شهد المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظِّمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم بالرياض، أمس الاثنين بيع صقرين بقيمة 71 ألف ريالٍ.
ويستضيف المزاد في نسخته الثانية أكثر من 40 مزرعةَ إنتاج رائدةً من أكثر من 17 دولةً من مختلف أنحاء العالم، أبرزها الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ليصبح أكبرَ مزاد للصقور على مستوى العالم.
وجاءت بداية المزاد مع الصقر الأول "فرخ جير شاهين" من مزرعة SB FALCON الفرنسية، وقد بِيعَ بمبلغ 30 ألف ريالٍ. وقد بِيع الصقر الثاني "فرخ جير شاهين" من مزرعة SULLIVAN-MEWS,LLC الأميركية بمبلغ 41 ألف ريالٍ.
ويوفّر هذا المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لأرقى وأسرع صقور العالم، والصقور التي تعود لسلالات نادرة والحائزة على بطولات دولية.
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