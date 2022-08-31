مسؤولة في "منشآت": مشاركة المرأة كرائدة عمل شهد ازياداً كبيراً
أفنان أبابطين للعربية.نت: ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 20% لعام 2016 لما يقارب 45% بحلول 2022
كشفت مديرة إدارة ريادة الأعمال النسائية في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أفنان أبابطين، أن مشاركة المرأة السعودية كرائدة عمل شهد ازديادا كبيرا، حيث ارتفعت نسبة مشاركتها من 20% لعام 2016 إلى ما يقارب 45% بحلول عام 2022.
وأكدت أفنان أبابطين في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أن هذا الارتفاع هو انعكاس جهود جميع الجهات الحكومية الممكنة لمنظومة ريادة الأعمال في السعودية، وكذلك الجهات ذات العلاقة في تسهيل وصول خدماتهم وبرامجهم لتسهيل بدء وتطوير المشاريع المملوكة للمرأة السعودية.
وقالت "اليوم تشهد المرأة السعودية تطوراً كبيراً في مجال الأعمال، وتقوم بدور مهم، ومشاركتها فعالة في القطاعات المستهدفة التي تعمل عليها "منشآت" بالتعاون مع شركائها".
وأوضحت "أننا لو نظرنا إلى مكانة المملكة العربية السعودية في مجال ريادة الأعمال مقارنة بالدول العالمية، سنجد أنها حصلت على نسبة 100% في التقرير المرأة والأعمال والقانون الصادر من البنك الدولي، مما يدل على جودة ونوعية الممكنات والتسهيلات المقدمة للمرأة السعودية في تسهيل دخولها كرائدة أعمال أو تطوير مشاريعها القائمة".
وبينت أن التقرير يوضح التطورات العديدة التي عملت عليها المملكة في مجال القوانين والأنظمة، والتي حفزت المرأة للدخول في قطاعات مختلفة لم تتواجد بها في السابق، مؤكدة أن ذلك انعكاس نتائج برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
-
النيابة العامة السعودية تباشر التحقيق في حادثة دار التربية بخميس مشيطشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً السعودية
-
السعودية: إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من الإمفيتامين المخدرضبط (46,916,480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين السعودية
-
القهوة السعودية تتربع بمهرجان "أقورا" في باريسيركز مهرجان "أقورا" على عرض منتجات من مختلف دول العالم السعودية