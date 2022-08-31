.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية: إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر

  • الخط
الحبوب التي تم ضبطها
الحبوب التي تم ضبطها

السعودية: إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من الإمفيتامين المخدر

ضبط (46,916,480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين

العربية.نت - الرياض

نشر في: آخر تحديث:

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن رصد عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى المملكة، ومتابعة وصولها إلى الميناء الجاف في مدينة الرياض ونقلها إلى أحد المستودعات، حيث تمت مداهمة الموقع والقبض على المشاركين في تهريبها وعددهم (8) مقيمين، (6) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية، بحوزتهم (46,916,480) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل شحنة طحين، وذلك بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الكمية التي تم ضبطها
الكمية التي تم ضبطها

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات أن كمية المواد المخدرة التي ضبطت في هذه العملية، تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى السعودية في عملية واحدة، مؤكدًا أن رجال الأمن يتحلون بعزيمة وإصرار وحزم في تنفيذ مهامهم لمتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة ومواطنيها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها والقبض على كل من يشارك فيها لينال جزاءه الرادع.

الحبوب داخل أكياس الطحين
الحبوب داخل أكياس الطحين
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز هجمات حوثية تسببت بتشريد آلاف الأسر اليمنية في تعز
اكتشف المزيد