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السعودية تُصنّف 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي

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رئاسة أمن الدولة السعودية - الشعار الجديد المعتمد
رئاسة أمن الدولة السعودية
السعودية

السعودية تُصنّف 5 أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي

يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين

دبي - العربية.نت

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صنّفت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، الأربعاء، (5) خمسة أفراد؛ لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية، المدعومة من إيران، واستناداً إلى نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، والقرارات اللاحقة ذات الصلة، التي تستهدف من يقدّمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لأسماء الأفراد المصنّفة في هذا البيان داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

أسماء الأفراد المُصنّفة على النحو الآتي:

1 ) المدعو/ منصور أحمد السعدي (السعادي):
يمني الجنسية، يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر.

2 ) المدعو/ أحمد علي الحمزي:
يمني الجنسية، وهو المسؤول عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران.

3 ) المدعو/ محمد عبدالكريم الغماري:
يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران، وهو من المُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

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4 ) المدعو/ زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر):
يمني الجنسية، تلقى دورات عسكرية في إيران وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

5 ) المدعو/ أحمد محمد علي الجوهري:
يمني الجنسية، وهو من المُرتبطين بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

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