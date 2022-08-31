السعودية.. هزة أرضية جنوب غرب الباحة
أبا الخيل للعربية نت : ما حدث في الباحة.. هزة أرضية طبيعية
أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، رصد هزة أرضية صباح اليوم الأربعاء، جنوب غرب الباحة.
وقالت الهيئة إن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجي، رصدت الهزة عند الساعة 9:34 من صباح اليوم، وكانت بقوة 3.62 درجة على مقياس ريختر.
وأضافت أنه جرى إرسال فريق فني متخصص لمعاينة المنطقة.
من جهته أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل للعربية.نت أن محطات الشبكة الوطنية بمركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصدت صباح اليوم الساعة 9, 34 هزة أرضية بقوة 3,62 على مقياس ريختر جنوب غرب الباحة.
وقال إن فريقا متخصصا انطلق عقب حدوث الهزة الأرضية إلى موقع حدوث الزلزال لمعاينة المنطقة وجه البيانات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه الهزة الأرضية.
وذكر بأن الهزات الأرضية أمر طبيعي يحدث في كل مكان ودون سابق إنذار وأنها تختلف درجاتها وقوتها مبينا أن ما حدث في منطقة الباحة هزة أرضية طبيعية.
#بيان pic.twitter.com/zB7s8DgQmE— هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) August 31, 2022
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