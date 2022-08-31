القهوة السعودية تتربع بمهرجان "أقورا" في باريس

تشارك السعودية بـ7 أجنحة وسط مهرجان أقورا (القرية العالمية لفنون الطهي) الذي سيقام في باريس خلال الفترة 1 - 4 سبتمبر، عبر هيئة فنون الطهي، ومن خلالها يتم الاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجاً ثقافياً مميزاً للمملكة، وإظهار التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دولياً.

وخصصت الهيئة ثلاثة أجنحة لتفعيل مبادرة عام القهوة السعودية 2022 بطابعٍ تراثي سعودي، تتضمن منصة مخصصة لخبير القهوة يحضر من خلالها القهوة السعودية بالطريقة التقليدية، ويتحدث عن تجربة إعدادها، إلى جانب منطقة مخصصة للحِرف التقليدية تتيح الفرصة للحرفيين السعوديين إبراز الفنون اليدوية والنقوش السعودية المرتبطة بالقهوة السعودية واختلافها من منطقة لمنطقة في المملكة مثل الدلة والفناجين.

مادة اعلانية

وفي جناحين مخصصين للطهاة السعوديين، يتولى عدد من الطهاة إعداد أطباق وحلويات سعودية للزوار وتعريفهم بها، ومثلهما جناحان للتمور السعودية يحتويان على عرض لفنون الطهي السعودية من مشتقات التمر، وتقديم تجارب فريدة للسياح متخصصة في مجالات متنوّعة تتمحور حول الطهي بمشتقات التمور وفنونه لجذبهم وتعريفهم بمنتجات وتراث المملكة الغنيّ كالتمر، الكليجة، المعمول، دبس التمر.

ويركز مهرجان "أقورا" على عرض منتجات من مختلف دول العالم، وتقديم تجارب فريدة إلى الزوّار المحليين والدوليين متخصصة في مجالات متنوّعة تتمحور حول ثقافات الطهي المتعددة، لجذب الناس للتعرّف على المنتجات والتراث المتنوع من مدن العالم، حيث تهدف الهيئة من هذه المشاركة إلى تعزيز حضور فنون الطهي السعودية في المحافل الدولية وتعريف العالم بها.