وزير الخارجية السعودي يؤكد لنظيره العراقي دعم استقرار وأمن العراق

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين على دعم المملكة لاستقرار وأمن العراق.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى إتصالاً من نظيره السعوديّ سمو الامير فيصل بن فرحان،عبّر الأمير فيصل خلاله عن تضامن المملكة العربية السعودية مع الشعب العراقي ودعم استقرار وأمن العراق".
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وأضاف، "كما بحث الجانبان مخرجات زيارة فؤاد حسين إلى طهران، وما تعكسه من إيجابيّة على العلاقات الثنائيّة بين الرياض وطهران".
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