شاهد نقوشاً أثرية في تثليث.. أشكال آدمية وطقوس

عثر باحث سعودي على رسمة صخرية في محافظة تثليث جنوب المملكة، تضم أشكالا آدمية ونفذت بطريقة رائعة ومتناسقة بالنمط الطبيعي.

فقد أكد الباحث في الرسوم والنقوش الصخرية أحمد النغيثر لـ "العربية نت" أن الرسمة التي عثر عليها تمثل مشهداً لرقصة ذات شعيرة دينية، أو ربما تمثل رقصات لمشاهد طقوس الصيد.

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وأشار إلى أنه تم الاستدلال على ذلك من خلال الأذرع المرفوعة التي توضح قيامهم بطقوس وشعائر دينية معينة.

كما أضاف أن "سيقانهم رسمت بمنظور جانبي حيث الملابس تغطي كامل الجسد عبارة عن رداء وسروال طويل، والرأس صغير جداً و بدون ملامح، ومزين بالشعر الطويل ويتدلى على الجانبين".

وقال إن مشاهداته اليومية حافلة بالأحداث المتنوعة والمتعددة، كمشاهد الصيد ومشاهد الحروب ومشاهد الاحتفالات والرقص ومشاهد الأسرة وغيرها من المشاهد ومن هذه النماذج الرسوم التي تقع في جنبات وادي خيور في جبال القهره (حاف القهر) الواقعة في محافظة تثليث بمنطقة عسير.

الرسوم الصخرية

إلى ذلك، أكد أن الرسوم الصخرية لها دور في التعرف على أوجه التشابه والاختلافات بين المجتمعات البشرية القديمة من حيث تناول الموضوعات الاجتماعية والدينية والاقتصادية في مجمل رسومها وأيضاً معرفة سبل اتصال المجتمعات القديمة ببعضها البعض حضارياً.

وقد تعددت أساليب الرسوم الصخرية الفنية من حيث مهارة الفنان ومن حيث المضمون والمعنى.

وختم حديثه انه الواجب علينا جميعاً نشر الوعي الأثري بين المواطنين والدارسين من خلال برامج التوعية الموجهة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.