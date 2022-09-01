"سلام": بدء التسجيل بالنسخة الخامسة من تأهيل الشباب للتواصل العالمي
أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري بدء التسجيل في النسخة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يهدف لتأهيل كوادر من الشباب والشابات السعوديين معرفياً ومهارياً للمشاركة بفاعلية في المحافل الدولية.
وحظي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي بإقبال كبير خلال النسخ الأربع السابقة، حيث تم إعداد 240 شاباً وشابة، وزُوِّدوا بالمعارف والقدرات والمهارات اللازمة ليصبحوا ركيزة تعتمد عليها الجهات الحكومية والأهلية في التمثيل الدولي، ودعم جهود ومكانة المملكة وصورتها الحضارية على المستوى العالمي، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما يتيح البرنامج الفرصة ويوفر الإمكانات اللازمة أمام الكوادر الوطنية الشابة لاكتشاف مهاراتهم الحوارية، وتعزيز قدراتهم القيادية من أجل تمكين حضورهم بشكل فعال ومؤثر خلال مشاركاتهم في فعاليات التمثيل الدولية، بما يدعم الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة العربية السعودية.
مجموعة من المجالات المعرفية
كذلك يوفر برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي مجموعة من المجالات المعرفية ذات الصلة بالمملكة لترسيخ صورتها الحضارية لدى العالم. ومن أبرز هذه المجالات رؤية السعودية 2030 ودورها في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة لجميع مواطنيها، مع امتلاك المعارف الكاملة حول الحضارات والثقافات المختلفة.
ويمكن التقدم والتسجيل على البرنامج من خلال الرابط: https://salam4cc.org/training-programs/youth-leadership-program/.
يذكر أن المتخرج من البرنامج يحصل على مجموعة من المزايا النوعية، منها شهادة تفيد بإتمام برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي والأولوية للمشاركة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى الخبرات المكتسبة في التواصل الحضاري والمشاركات الدولية وفقاً لأحدث الممارسات على مستوى العالم.
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