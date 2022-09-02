اختتام حفلات موسم الجيمرز.. ورابح صقر يشعل المسرح

اختتمت مساء الخميس حفلات موسم الجيمرز، الحدث الأكبر على مستوى العالم في الرياضات والألعاب الإلكترونية، بعد ختام حفل الأسبوع الثامن الذي أحياه مجموعة من نجوم الفن العرب والعالميين، بينهم رابح صقر وفرقة جازي سبا ساوندز، على مسرح NXT LVL في بوليفارد رياض سيتي.

وقدم الفنان رابح صقر حفلاً موسيقياً على المسرح، حيث أدى مجموعة واسعة من أغانيه أشهرها "إنت ملك، العباة الرهيفه، ما هو انت اللي تكلمني، وخلاص"، إضافة إلى الأغنية الشهيره ضعفي محبه، وغيرها. وأطرب الجماهير طوال ساعتين.



رابح صقر رابح صقر

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أمسية مميزة

كما قدم الدي جي ديميتري فيغاس ولايك مايك أمسية مميزة اختتما بها الحفلات الموسيقية في موسم الجيمرز بأفضل شكل ممكن، وسط عروض احتفالية بأضواء الليزر على مسرح NXT LVL.

وكان الحفل الموسيقي الختامي لموسم الجيمرز قد بدأ بوصلات غنائية للدي جي لوش الذي قدم مزيجاً فريداً للجمهور يجمع بين الأغاني العربية الشهيرة والموسيقى والألحان الغربية بأسلوب فريد من نوعه.

كذلك كان للثنائي جازي سبا ساوندز (محمد الحمدان ومحمد الكندي) حضور مميز في موسم الجيمرز، حيث قدما وصلات عربية وغربية شهيرة أشعلت حماس الجمهور.