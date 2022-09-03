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اليونسكو تعتمد ينبع الصناعية "مدينة تعلُّم"

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ينبع الصناعية

اليونسكو تعتمد ينبع الصناعية "مدينة تعلُّم"

العربية.نت - نادية الفواز

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اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "الـيونسكو" مدينة ينبع الصناعية في السعودية كـ"مدينة تعلُّم" ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلم.

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بهذا الاختيار تصبح ينبع الصناعية ثاني مدينة في السعودية تعتمدها "اليونسكو" بعد الجبيل الصناعية، التي تم اعتمادها في سبتمبر من العام 2020.

من جهته، اعتبر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في ينبع فهد القرشي، أن تبني مفهوم مدينة التعلم وتطبيقه سيعزز مكانة مدينة ينبع الصناعية، ويساعد في التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

ما معنى مدينة التعلم؟

وتُعرّف "اليونسكو" مدينة التعلّم بأنها المدينة التي تعبئ مواردها بشكل فعّال بهدف تشجيع التعليم الشامل للجميع في كافة المراحل، وإحياء الرغبة في التعلّم ضمن الأسر والمجتمعات، وتسهيل عملية التعليم ضمن بيئة العمل، إلى جانب استخدام تقنيات التعليم الحديثة على نطاق أوسع، وتعزيز الجودة والتميز في مجال التعليم وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة.

فيما باركت الهيئة الملكية في ينبع لقاطني المدينة الصناعية هذا الاعتماد، ونشرت هذه المباركة على حسابها في تويتر، كما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي وسم#ينبع_الصناعية_مدينة_التعلم والذي حظي بتفاعل كبير، معتبرين أنه إنجاز للوطن السعودي.

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