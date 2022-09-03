في مدينة سعودية.. بئر منحوتة بالصخر عمرها أكثر من 2000 عام

تحتضن منطقة الجوف شمال السعودية ضمن موروثها التاريخي العريق عدداً من الآبار الأثرية، ومنها بئر سيسرا المنحوتة في الصخر الرملي منذ أكثر من ألفي عام، وتقع على بعد 200 متر من قلعة زعبل التاريخية الشهيرة في مدينة سكاكا.
ويعود تاريخ البئر إلى الفترة النبطية ما بين القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي، حيث تبلغ أبعاد فوهة البئر "8م * 9م"، ويصل عمقها إلى 15 متراً تقريباً.
كما تتميز البئر بوجود فتحة في الجهة الشرقية منها كانت تغذي المزارع بالمياه من خلال قناة محفورة في الصخر، وهو نظام ري معروف يعود إلى الفترة النبطية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
إلى ذلك قال عالم الآثار البروفيسور فريدريك وينيت وزميله ويليام ريد، بعد زيارتهما لمنطقة الجوف عام 1962م، إن بئر سيسرا تشبه بئراً موجودة في الجيب بفلسطين، مشيرين إلى أن بعض المناطق المنخفضة في سكاكا المحيطة بالبئر من الجهة الشرقية والجنوبية كانت تُسقى من ماء البئر بواسطة أنفاق تحت الأرض.
يذكر أن البئر في داخلها درج منحوت على الجوانب يمكن النزول من خلاله إلى القاع، كما يوجد طريق معبد يصل إلى موقع البئر الأثري ومحيطه مرصوف بالحجارة، وذلك ضمن أعمال الترميم وإعادة التأهيل التي شهدها الموقع، ليكون واحداً من نقاط الجذب السياحي والأثري التي تنتشر في المنطقة.
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