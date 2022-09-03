 برنامج الابتعاث في السعودية: لا يشترط عمر محدد للمتقدمين

كشف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أن التقدُّم بطلب الابتعاث متاحٌ للموظف في القطاعيْن العام والخاص عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار، حيث لا يُشترط عمر محددٌ للمتقدمين.

وأكد البرنامج أنه يمكن للدارس على حسابه الخاص، التقديم للبرنامج وفق اشتراطات البرنامج العامة والخاصة بالمسار، عبر خطوات إصدار قرار الابتعاث من خلال منصة "سفير".

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خطوات إصدار قرار الابتعاث

وكان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث حدد خطوات إصدار قرار الابتعاث من خلال نظام "سفير"، بتأكيد الترشيح بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح، فالخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديث الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.

كما أكد البرنامج في إنفوغراف نشره على حسابه بـ"تويتر"، يمكن الحصول على القرار رسمياً من خلال أيقونة "الراغبون بالدراسة" ثم أيقونة "إصدار قرار الابتعاث"، والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال، وتحميل نموذج قرار الابتعاث من خلال استعراض القرار.

ونوّه البرنامج بضرورة الحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آلياً.