الأمير محمد بن سلمان أكد للرئيس السيسي على العلاقات القوية بين السعودية ومصر

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة شفهية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بأواصر الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما أكد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكل شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.

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ونقل الرسالة الشفهية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة.