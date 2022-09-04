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الأمير محمد بن سلمان أكد للرئيس السيسي على العلاقات القوية بين السعودية ومصر

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جانب من استقبال الرئيس السيسي للأمير محمد بن سلمان بالمطار
استقبال الرئيس السيسي للأمير محمد بن سلمان - أرشيفية

الأمير محمد بن سلمان أكد للرئيس السيسي على العلاقات القوية بين السعودية ومصر

ولي العهد السعودي للرئيس المصري: تقوية العمل العربي بشكل شامل ستحقق تطلعات الدول العربية وشعوبها

العربية.نت، وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رسالة شفهية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تتعلق بأواصر الأخوة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما أكد ولي العهد اهتمام وحرص المملكة على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتقوية التضامن العربي بشكل شامل، بما يحقق تطلعات وآمال الدول العربية وشعوبها في التقدم والرخاء والازدهار.

ونقل الرسالة الشفهية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، خلال استقبال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسموه في قصر الاتحادية بالقاهرة.

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