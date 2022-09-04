السعودية تتبرّع بـ3.5 مليون دولار لجهود الاستخدام السلمي للتقنية النووية
الأموال خصصت لمبادرتين لوكالة الطاقة الذرية
قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة أعلنت تبرعها بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2) التي ستسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية بما يعظّم الاستفادة من التقنيات النووية ويوفّر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية.
وأضافت أن المملكة تبرعت بمبلغ مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك) باستخدام التقنيات النووية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للإسهام في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية ذات المصدر الحيواني، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها.
-
نقل قوات روسية ضخمة للجنوب الأوكراني لمواجهة هجوم كييف المضادمجلة "بوليتيكو" الأميركية: روسيا تنشر حوالي 20 ألف جندي روسي على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد العرب والعالم
-
مسؤولون يحذرون من فيضانات جديدة في باكستانمناشدة المجتمع الدولي لتوفير "استجابة إنسانية هائلة" بعد مقتل 1300 شخص وتشريد الملايين العرب والعالم
-
رئيس الحكومة الأوكرانية في برلين من أجل الحصول على دعمٍ أقوىأثار موقف ألمانيا المتردد تجاه موسكو في أعقاب اندلاع الحرب قبل 6 أشهر، وعدم تقديمها الدعم العسكري لكييف في مرحلة أولى غضباً شديداً لدى حكومة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي العرب والعالم