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السعودية تتبرّع بـ3.5 مليون دولار لجهود الاستخدام السلمي للتقنية النووية

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وكالة الطاقة الذرية

السعودية تتبرّع بـ3.5 مليون دولار لجهود الاستخدام السلمي للتقنية النووية

الأموال خصصت لمبادرتين لوكالة الطاقة الذرية

وكالة أنباء العالم العربي

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قالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة أعلنت تبرعها بمبلغ مليونين ونصف المليون دولار لدعم مبادرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديث مختبرات سايبرسدورف (مبادرة رينول-2) التي ستسهم في تعزيز القدرات الرقابية في المجالات النووية والإشعاعية بما يعظّم الاستفادة من التقنيات النووية ويوفّر الموارد والخدمات للدول الأعضاء في الوكالة لضمان الاستخدام الآمن للتقنية النووية.

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وأضافت أن المملكة تبرعت بمبلغ مليون دولار لدعم مبادرة الوكالة للعمل المتكامل لمكافحة الأمراض حيوانية المصدر (زودياك) باستخدام التقنيات النووية التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، للإسهام في الوقاية من تفشي الأمراض المعدية ذات المصدر الحيواني، وتعزيز الاستعداد والاستجابة لها والكشف المبكر عن مسبباتها.

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