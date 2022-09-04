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ثلاث مدن سعودية تستضيف برنامج "المسرح الموسيقي"

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هيئة المسرح والفنون الأدائية
شعار هيئة المسرح والفنون الأدائية

ثلاث مدن سعودية تستضيف برنامج "المسرح الموسيقي"

البرنامج يهدف إلى رفع مستويات الحراك الثقافي الحي والمتطور في السعودية

العربية.نت - نادية الفواز

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كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية في السعودية، اليوم الأحد، عن فتح التسجيل في برنامج "المسرح الموسيقي"، المندرج تحت مبادرة تطوير المواهب (إحدى مبادرات الهيئة الاستراتيجية)، والذي يستهدف الممارسين والمهتمين بالمسرح الموسيقي.

سيقام البرنامج في ثلاث مدن بالسعودية هي: الرياض والدمام وجدة. ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/skills_enhancment/tracks/1113/new.

ويسلط البرنامج التدريبي الضوء على المهارات الأساسية في مجال المسرح الغنائي، ويستهدف الممارسين الحاليين في القطاع من الممثلين والمغنين والمخرجين والراقصين، أو الراغبين في تطور مهاراتهم وذلك بتدريبهم وتأهيلهم في مجال المسرح الغنائي، لإثراء الساحة الفنية المسرحية السعودية بمواهب وقدرات تمتلك قاعدة تعليمية متينة تدعم مواهبهم، مما يسهم في رفع جودة المحتوى المحلي.

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وحددت هيئة المسرح والفنون الأدائية الجدول الزمني لتنفيذ البرنامج عبر ورش تدريبية متخصصة في المدن الثلاث، حيث ستكون البداية من مدينة الرياض خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، ثم في مدينة الدمام من 2 إلى 20 أكتوبر، قبل أن يختتم في مدينة جدة خلال المدة من 9 إلى 27 أكتوبر من العام الجاري 2022.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير صناعة المسرح السعودي وتنمية محتواه الثقافي، ورفع مستويات الوعي بأشكال الفنون الأدائية، والتعريف بأطرها وعناصرها وتطبيقاتها، إلى جانب تعزيز وتطوير مهارات المتدربين في مجال المسرح الموسيقي، بما يسهم في تقديم عروض احترافية حيّة تعزز من رفع مستويات الحراك الثقافي الحي والمتطور في السعودية.

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