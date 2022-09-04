طالب يكسر جمجه زميله في مدرسة بالرياض.. الأم تروي القصة

بمشاعر مختلطة يشوبها الحزن والألم كشفت كشفت مواطنة سعودية عن إصابة ابنها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي حاد داخل إحدى المدارس في الرياض.
وأوضحت أم أسامة الغامدي في حديثها الى "العربية.نت"، أن ابنها تعرض للإصابة بعدما دفعه أحد الطلاب، وسقط على رأسه داخل مدرسة البديعة الابتدائية في حي نجم الدين بالرياض.
كما أضافت: ابني أصيب بتشنجات وسال الدم من فمه بسبب اعتداء أحد الطلاب عليه، بسبب طلبه الذهاب إلى دورة المياه، فما كان من الطالب الذي تم تعيينه عريفاً على الصف، إلا أن قام برميه على الأرض في حركة تشبه حركة المصارعين، مما أدى إلى إصابته إصابات بليغة في الدماغ وتشنجه في المدرسة.
اتصال مفاجئ
وبينت أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي عندما فوجئت باتصال من المدرسة الساعة العاشرة صباحاً، وطلبت حضورها شخصاً نظراً لسفر والد الطفل، وسمعت صوت ابنها وهو يبكي، فحضرت بسرعة، لتجده معزولاً في غرفة، وسط مطالبة إدارة المدرسة بضرورة نقله للمستشفى.
كسر في الجمجمة ونزيف في الدماغ
كما لفتت إلى أنها نقلت ابنها إلى مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بسيارتها، وبعد أن تم الكشف عليه، تم نقله إلى مستشفى الشميسي، ليؤكدا حاجته إلى التدخل الجراحي لإصابته في الرأس لإصلاح الكسر ووقف النزيف، حيث تم تشخيص الحالة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ، وتم اجراء العملية فيما لا يزال صغيرها في العناية الفائقة.
وطالبت الأم بالتحقيق في الحادثة، مطالبة بحق ابنها من الطالب الذي كاد أن يتسبب في إعاقة تامة له.
-
موقف لا يخطر على البال.. شاهد مذيعة تبتلع ذبابة على الهواءفي موقف لا يخطر على البال، واجهت مذيعة كندية ذبابة أثناء تقديمها الأخبار على الهواء مباشرة، لتكون ردة فعلها غير متوقعة.في التفاصيل، كانت المذيعة فرح ... سوشيال ميديا
-
إيران: رفعنا مستوى التأهب لإحباط هجوم أجنبي محتملكشف مسؤولون عسكريون اليوم السبت إن إيران جهزت 51 من مدنها وبلداتها بأنظمة دفاع مدني ورفعت مستوى تأهب قوات الدفاع الجوي لإحباط أي هجوم أجنبي محتمل، وسط ... إيران
-
تحذير من ثغرة أمنية في تيك توك.. والتطبيق الشهير يتحركبين الحين والآخر تتعرض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لواحدة من أخطر المشكلات، ألا وهي الثغرات الأمنية الذي يعتبر استغلالها طريقة أخرى من طرق ... تكنولوجيا