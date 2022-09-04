40 دولة تلتقي في المهرجان الدولي الثاني للإبل في فرنسا

يلتقي ملاك إبل من 40 دولة في فرنسا تحت المهرجان الدولي الثاني للجمال والإبل خلال المدة من (17 - 18) سبتمبر 2022. ويُقام التجمع الدولي بالتعاون مع بلدة جانفري الفرنسية والاتحاد الفرنسي للإبل. وينطلق الحدث العالمي بسلسلة من الفعاليات ما بين ملتقى علمي للاطلاع على آخر البحوث والدراسات العلمية في مجال الإبل وللتعريف بثقافة الإبل، ومعرض لمنتجات الإبل وعروض حيّة لها أمام الجمهور، بالإضافة إلى عرض ضخم للإبل يمتد إلى قلب مدينة باريس.

والمهرجان الدولي للإبل في أوروبا بنسخته الثانية يأتي بدعم مباشر من المنظمة الدولية للإبل، وبتوجيه من رئيس ومؤسس المنظّمة الدولية للإبل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين.

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وستنطلق فعاليات المهرجان بحضور عمدة جانفري رئيس اتحاد تنمية الإبل في فرنسا وأوروبا كريستيان شويتل، وبإشراف ودعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو"، ووجود ممثلين لأكثر من 40 دولة من حول العالم.

وتأتي هذه الفعاليات لتعزز التعريف بالقيمة الاقتصادية والثقافية للإبل، والإسهام في تحقيق أهداف السنة الدولية للإبليات 2024 المعتمدة من الأمم المتحدة.