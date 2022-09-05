القوات المسلحة السعودية تشارك في مناورات "الأسد المتأهب" بالأردن
لتبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز مفهوم العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب
انطلقت في المملكة الأردنية الهاشمية، فعاليات تمرين الأسد المتأهب في نسخته العاشرة بمشاركة القوات المسلحة السعودية؛ وقوات من 27 دولة، وتشارك القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين.
ويأتي هذا التمرين ضمن التمارين المشتركة التي تشارك فيها القوات المسلحة السعودية بمشاركة القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة.
ويهدف تمرين «الأسد المتأهب» إلى تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز مفهوم العمل المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ولتطوير القدرات للاستجابة للتهديدات الأمنية والأزمات الداخلية.
وصممت سيناريوهات التمرين لتخطيط وتنفيذ عمليات في ظل الحروب النظامية وغير النظامية ولتحاكي الواقع والظروف والتحديات التي يواجهها العالم أجمع ومنها خطر الإرهاب ومحاكاة التهديدات الجديدة مثل استخدام أسلحة الدمار الشامل بمختلف الأنواع وتهديدات الأمن السيبراني .
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