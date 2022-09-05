انطلاق تمرين عسكري بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، انطلاق تمرين عسكري ثنائي بين القوات الجوية الملكية ونظيرتها الأميركية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

انطلاق التمرين الثنائي للجاهزية القتالية الإستراتيجية وتكامل الدول الشريكة بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، والذي يهدف إلى رفع مستوى العمل المشترك؛ للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/JlLFGOo724 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 5, 2022

وقالت عبر حسابها على تويتر، إن التمرين يهدف إلى "رفع مستوى العمل المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية تختتمان التمرين اللوجستي #الغضب_العارم الذي استضافته المملكة، ونُفذت فيه العديد من الفرضيات والتدريبات. pic.twitter.com/PvS5d9h0d1 — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 5, 2022

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من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة اختتام التمرين اللوجستي "الغضب العارم" بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأميركية الذي استضافته المملكة "ونفذت فيه العديد من الفرضيات والتدريبات".