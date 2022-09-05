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انطلاق تمرين عسكري بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية

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نقلاً عن وزارة الدفاع السعودية

انطلاق تمرين عسكري بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأميركية

اختتام التمرين اللوجستي "الغضب العارم" بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأميركية

وكالة أنباء العالم العربي

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاثنين، انطلاق تمرين عسكري ثنائي بين القوات الجوية الملكية ونظيرتها الأميركية بقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.

وقالت عبر حسابها على تويتر، إن التمرين يهدف إلى "رفع مستوى العمل المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة اختتام التمرين اللوجستي "الغضب العارم" بين القوات المسلحة السعودية ومشاة البحرية الأميركية الذي استضافته المملكة "ونفذت فيه العديد من الفرضيات والتدريبات".

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