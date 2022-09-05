"العلا" تستضيف اجتماعات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة

انطلقت اليوم في محافظة العلا في السعودية، اجتماعات المدراء الإقليميين للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، والذي تستضيفه الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك حتى يوم 8 سبتمبر الجاري، بحضور قادة حماية الطبيعة الدوليين.

وتشكل استضافة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، منطلقا لتعزيز حضور الهيئة نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية من خلال الحفاظ على البيئة الطبيعية ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الحياة البرية.

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التنوع البيولوجي

وسيناقش المدراء الإقليميون للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بحضور برونو أوبيرل، المدير العام للاتحاد، آليات الحفاظ على التنوع البيولوجي، واستعادة الموائل الطبيعية، ومناقشة سبل التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد لتبادل التجارب والخبرات وتطوير سبل التعاون التي تمكن من تحقيق الأهداف وبناء القدرات.

وأشار المهندس عمرو بن صالح المدني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أن عقد هذا الاجتماع في محافظة العلا يعد تأكيدا على الجهود التي تقوم بها الهيئة والتي تنسجم مع أهداف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، متحدثا في تصريح صحافي بمناسبة انعقاد الاجتماعات في العلا، إلى ما تحقق من منجزات في ضوء رؤية العلا، ومن ذلك آليات الحفاظ على النمر العربي، والحفاظ على البيئة الطبيعية الثقافية في العلا، وسبل حماية الموائل الطبيعية.

حلول مشتركة للتحديات

بدوره، عبّر الدكتور برونو أوبيرل، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، عن سعادته بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال انعقاد الاجتماع في العلا، متطلعا وفق تصريح صحافي، إلى إيجاد حلول مشتركة للتحديات الملحة التي تواجه الطبيعة، داعيا الحكومات إلى أن يكون ملف الحفاظ على البيئة على قائمة الأولويات.

وتأسس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في عام 1948م، وانضمت السعودية كعضو في الاتحاد في عام 1981م، حيث تشمل مبادراته في شبه الجزيرة العربية السنوات الأخيرة لضمان دمج القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض والقائمة الخضراء للمناطق المحمية في الخطط واللوائح المحلية.

وحصلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا على العضوية الحكومية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وذلك في فبراير من العام 2021م، نظير التزامها الكبير بجهود حماية البيئة الطبيعية في محافظة العلا المتمثلة في دعم وتمكين المحميات وإدارة التراث الطبيعي من خلال قائمة الاتحاد الخضراء للمناطق المحمية والمحافظة عليها، ودعم تنفيذ إدارة واستعادة الطبيعة البرية.

كذلك، تم التوقيع على اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، حيث وقعها صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والمدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الدكتور برونو أوبيرل.

حماية المقومات الطبيعية

وتعزز الاتفاقية رؤية الهيئة الملكية لمحافظة العلا في حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي في المحافظة، التي تسهم في تعزيز مكانة العلا كونها إحدى الوجهات الأثرية والثقافية الطبيعية عالميا، وتنسجم رؤية الهيئة في إعادة التوازن البيئي مع مبادرة "السعودية الخضراء" من خلال تخصيص 80% من مساحة العلا كمحميات طبيعية، وإعادة تأهيل 65 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة وإعادة الغطاء النباتي باستزراع أكثر من 200 نوع محلي من الأشجار، إضافة إلى زراعة 3 ملايين شجرة.