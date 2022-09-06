بعد الفيديو.. الصحة السعودية: إحالة موظف صوّر مريضة للنيابة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، إيقاف موظف عن العمل بعد أن قام بتصوير مريضة اثناء زيارتها لمنشأة صحية.

‏وأكدت الوزارة أنه تم إيقاف الموظف من الجهات المختصة وأحيل للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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وقالت في بيان "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي لموظـف يعمل فـي أحد المنشآت الصحية والذي قام بتصوير مريضه أثناء زيارتها للمنشأة الصحية.. تؤكـد الصحـة رفضها التـام تـجـاه هـذه الممارسات الخاطئة والمخالفـة لحقوق المرضـى ولن تتوانى بمحاسبة المقصرين والمتهاونيـن بالأنظمة داخل المنشآت الصحيـة، للحفاظ على حقـوق المرضـى وخصوصيتهـم، وتقديم الخدمـةالصحية وفق السياسات الصحية".

وأصدرت قرارها بكف يد الموظف عن العمل، وجرى إيقافه مـن قبل الجهـات المختصة، وإحالته إلى النيابـة العامة لاتخاد الإجراءات النظامية بحقه.