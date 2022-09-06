.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

للرفق بالحيوان.. فريق خربشة يقدم خدمات تطوعية

  • الخط
PHOTO-2022-09-06-15-01-37

للرفق بالحيوان.. فريق خربشة يقدم خدمات تطوعية

العربية .نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

تبنى فريق خربشة التطوعي نشر الوعي في مجال الرفق بالحيوان مستغلاً بذلك كافة وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي بالرفق بالحيوان.

فقد جند الفريق طاقاته في ابتكار العديد من احتياجات الحيوانات وتحويلها إلى مشروع تجاري داعم للحيوانات ورعايتها والمساهمة في نشر فكرة التبني والرعاية والتي انطلقت من فكرة إنسانية وجدت صداها لدى العديد من المتطوعين والمتطوعات.

على قمم جبال الباحة.. سعودي يعزف "الصفريقا" من عقدين ويتسلى بأنغامها السعودية على قمم جبال الباحة.. سعودي يعزف "الصفريقا" من عقدين ويتسلى بأنغامها

وفي حديث لـ "العربية.نت"، أكد الناشط بحقوق الحيوانات في فريق "خربشة" عبد الرحمن القويز، على دور فريقه التطوعي في نشر ثقافة الرفق بالحيوان.

توعية الناس

وقال القويز إن دور الفريق انطلق من دوره التطوعي حيث أنشئ في عام 2018 في مدينة الرياض، وكان الهدف منه ولا زال توعية الناس للرأفة بالحيوان وطريقة التعامل مع الحيوانات.

كذلك أضاف أن الهدف منه نشر ثقافة التبني تحت شعار "تبنى ولا تشتري" والتوعية بأهمية التبني والابتعاد عن المتاجرة بالحيوانات الأليفة.

إضافة إلى إنقاذ الحيوانات المصابة وعلاجها وعرضها للتبني أو إطلاقها في أماكن آمنة عند التأكد من توفر الماء والغذاء.

25 متطوعاً

إلى ذلك، أوضح أن فريق خربشة يضم عدداً كبيراً من المتطوعين الذين يقومون بالمساعدة على تبني الحيوانات.

ولفت إلى أن العدد يضم أكثر من 25 عضوا ينسقون فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العمل الميداني في الرياض وتلبية نداءات المساعدة.

أصل الفكرة

في موازاة ذلك، أشار إلى أن صاحبة هذه الفكرة هي نورة عقيلي في عام 2018، واسم خربشة جاء من فيلم كرتوني كان يحمل اسم "خربشات"، ثم ظهرت الفكرة للنور من خلال توعية الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن فريق العمل تطوعي ولا ينتمي إلى أي جهة حكومية، مشيراً إلى أن هناك تبادلا للخبرات وتعاونا مع وزارة البيئة والزراعة، أو جمعية حقوق الحيوان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أسلحة من كوريا الشمالية تدخل حرب أوكرانيا أسلحة من كوريا الشمالية تدخل حرب أوكرانيا
اكتشف المزيد