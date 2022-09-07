النيابة العامة بالسعودية: إيقاف شخص انتحل صفة ممارس صحي

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة بالسعودية بإيقاف شخص، انتحل صفة ممارس صحي بدون ترخيص.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكور بإنشاء حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر معلومات طبية مع عدم حمله مؤهلًا علميا في التخصص الطبي، إضافة لعدم وجود مستند نظامي من الجهات المختصة يخوله القيام بالممارسات الصحية.

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كما أكد المصدر أنه تم إيقاف المذكور وتوجيه الاتهام إليه بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءه بتقديم الخدمات العلاجية، وهي من أعمال الممارس الصحي، دون ترخيص من الجهة المختصة؛ مخالفًا بذلك نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، ونظامي مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وجرائم المعلوماتية.. ويجري استكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة واللجان المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

وشدد المصدر على حظر انتحال أي من ألقاب مزاولة المهن الصحية أو ممارستها أو استعمال وسائل الدعاية في ذلك، دون الحصول على ترخيص من قِبَل الجهة المختصة، حمايةً للصحة العامة وأفراد المجتمع، وإرساءً للمعايير المهنية وموثوقية ممارسي هذا الجانب، وأن اقتراف أي من ذلك موجب للمساءلة الجزائية.