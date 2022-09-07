بالفيديو.. سعودية مصابة بحساسية القمح توثق تجربتها

نشرت فتاة سعودية تعاني من حساسية القمح تجربتها في الحصول على الغذاء الخالي من الغلوتين الذي تخصصه لها وزارة الصحة بالمجان وشهرياً، وذلك بناء على أمر ملكي صدر باعتماد صرف 10 آلاف ريال لكل من تثبت إصابته بمرض حساسية الغلوتين.

وشرحت الشابة خلال الفيديو تفاصيل حصولها على الدعم الغذائي من الحكومة بتوفير الغذاء والإمكانيات التي يحتاجها المريض من الغذاء وعرفت بأهم الأغذية التي يتم صرفها من قبل الدولة.

فتاة سعودية تعاني من حساسية القمح توثق تجربتها في استلام الغذاء المخصص لها والخالي من الجلوتين مجاناً وبشكل شهري من وزارة الصحة #السعودية🇸🇦 pic.twitter.com/spyf7tLM7C — Reflect Plus+ (@ReflPlus) September 5, 2022

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في المقابل، تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الفيديو مؤكدين على جهود الدولة في دعم المرضى في كل مكان.

يذكر أن مرض حساسية القمح هي عدم قدرة الجسم على هضم أو تكسير بروتين الغلوتين الموجود في القمح وبعض الحبوب الأخرى، ويمكن أن يتراوح عدم تحمل الغلوتين من حساسية خفيفة إلى اضطرابات هضمية كاملة.