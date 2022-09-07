سفير إندونيسيا: أقترح ترجمة الكتب لنشر ثقافتنا بالسعودية

اقترح السفير الإندونيسي الدكتور عبدالعزيز أحمد العمل على تنفيذ مشاريع مشتركة، لترجمة الكتب التي تتناول الثقافة والأدب في إندونيسيا، وقيام المركز بترجمة عدد من الأفلام الوثائقية ونشرها بما يتيح مادة معرفية ثرية عن الثقافة الإندونيسية.

وأكد السفير على أهمية دور المركز في تجسير الهوة الثقافية بين الشعبين السعودي والإندونيسي بتفعيل حركة الترجمة، والعمل على تبني النشر المشترك مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية في إندونسيا. مشيرا إلى أن جزءا غير قليل من الشعب الإندونيسي يجهل طبيعة الحياة في السعودية، على الرغم من العلاقات عبر الحج، ووجود جالية إندونيسية كبيرة بها.

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جاء ذلك أثناء استقبال رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد السفير الإندونيسي بمقر المركز بالرياض.

ترحيب.. ودعوة

من جانبه رحب رئيس المركز بالمقترحات القيمة التي تعزز دور المركز في التواصل المعرفي مع الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها جمهورية إندونيسيا التي ترتبط بعلاقات تاريخية متينة مع المملكة، وطلب من السفارة ترشيح عدد من الكتب عن إندونيسيا لبدء ترجمتها ونشرها، في إطار دور المركز في تعزيز حركة الترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية.

وفي بداية اللقاء أعرب السفير عن شكره وتقديره لمركز البحوث والتواصل المعرفي على تواصله الدائم، وتعاون المركز مع المراكز العلمية والبحثية والجامعات الإندونيسية، وأشاد بالاجتماع الذي تم بين المركز وجامعة مالانج الحكومية مؤخرا، وما أسفر عنه الاجتماع من تفعيل اتفاقية التعاون التي تدعم العلاقات السعودية الإندونيسية وتعميق الجانب الثقافي منها.

وفي نهاية اللقاء قدم السفير دعوة للمركز لحضور الأسبوع الثقافي الإندونيسي في منتصف نوفمبر المقبل.