طفل بهيبة رجل.. الصورة التي أبهرت السعوديين

أحدثت صورة لطفل سعودي يحمل حقيبتي شقيقتيه، بعد خروجهما من المدرسة، موجة إبهار وفخر بهذا التصرف، بعد أن قرر حمل حقيبة شقيقتيه رغم صغر سنه، لكي يرفع عنهما عناء الحر والازدحام هذا الأسبوع في خميس مشيط جنوب السعودية.

"العربية.نت" تواصلت مع الطفل "مشعل الشهراني" البالغ من العمر 9 أعوام، والذي يدرس في ابتدائية ابن نفيس بخميس مشيط ، بعد أن تداول المجتمع صورته بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعية، يقول: أحب مساعدة أهلي دائماً، وخصوصاً أختي سارة ونورة بعد العودة من المدرسة، والشنطة ما كانت ثقيلة لكن عشان أساعدهم وسط الحر والزحمة، وماكنت أدري عن التصوير إلا بعد انتشارها.

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وأشاد المغردون بما فعله الطفل وبتربية والديه له، وبعد أن انتشرت الصورة على نطاق واسع وأصبح الطفل حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه محافظ خميس مشيط بتكريم الطفل غداً الأربعاء.