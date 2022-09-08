السعودية.. طفلة كفيفة تتحدى إعاقتها بالعزف على الآلات الموسيقية

وضعت التحدي وقودا لقهر الظلام الذي تعيشه منذ ولادتها، حتى استطاعت طفلة سعودية فقدت بصرها منذ ولادتها أن تبهر الكثير حين تقوم بالعزف على عدة الآت موسيقية، منها العزف على الأورج والناي، كما تسطيع قراءة النوت الموسيقية.



الطفلة ريتاج محمد الزهراني سردت لـ" العربية.نت" قصتها، حيث تقول: منذ ولادتي وأنا كفيفة، ولم أرَ النور، والآن عمري 14 عاماً ولكن هذا الأمر لم يقف حاجزاً أمامي في الاستمرار وتطوير موهبتي التي أحببتها منذ الصغر.

البدايات

وأشارت في حديثها إلى أنها تهوى العزف على آلة الأورج والناي منذ نعومة أظافرها، وبدأت تهتم بهوايتها بشكل أكبر، وتعمل على تنميتها منذ نحو أربع سنوات، واستطاعت عزف جميع الأغاني الخليجية والعربية والأجنبية.

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وقالت: "كانت بدايتي في العزف على الأورج والناي على آلات مصغرة كالألعاب، حتى تطورت موهبتي وقمت باقتناء أورج من نوع ياماها 700، وتعلمت العزف عن طريق فيديوهات الـ YouTube ولم ألتحق بمعهد موسيقي أبداً، حتى وصلت إلى هذا المستوى بعد ثلاث سنين، بدعم الأهل وتشجيعهم على الاستمرار.

وأشارت إلى أن من الصعوبات التي واجهتها هي قراءة النوت الحرفية، ‏لأن الموسيقى تعتمد على شيئين، هما السمع وقراءة النوت الموسيقية، فأما السمع فهو ‏الاستماع إلى الموسيقى بدون أي مساعدة، ثم عزفها، ‏وهنا الصعب وهو قراءة النوت حتى تخطيت ‏هذه الصعوبة ‏إلى مرحلة الإتقان.

مواهب متعددة

وقالت لدي أيضاً موهبة الرسم وإلقاء الشعر وطموحاتي المستقبلية هي أن يتطور عزفي ‏أكثر فأكثر كي يشاهد ويسمع الجميع عزفي.