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"فوق الخيال".. تركي آل الشيخ يطلق هوية موسم الرياض 22

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"فوق الخيال".. تركي آل الشيخ يطلق هوية موسم الرياض 22

وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار فوق الخيال، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار تخيل أكثر، وموسم 2019 الذي كان شعاره تخيل

العربية .نت - مريم الجابر 

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أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ اليوم، هوية موسم الرياض 2022، تحت شعار #فوق_الخيال، الذي سيتضمن مناطق وفعاليات جديدة، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وجاءت هوية الموسم الجديد بشعار فوق الخيال، لتتوافق مع التوسع الكبير للفعاليات قياسًا بالموسم السابق، الذي حمل شعار تخيل أكثر، وموسم 2019 الذي كان شعاره تخيل.

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وفيما قال تركي آل الشيخ على حسابه على تويتر "التفاصيل بنعلن عنها في الفترة الجاية"، من المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، بوصف الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

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