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السعودية تدين الهجمات السيبرانية الإرهابية ضد ألبانيا

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الخارجية السعودية
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هجمات سيبرانية

السعودية تدين الهجمات السيبرانية الإرهابية ضد ألبانيا

وزارة الخارجية السعودية أكدت دعم المملكة وتضامنها مع ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني

العربية.نت

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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، عن إدانة المملكة "للهجمات الإرهابية السيبرانية"، التي تعرضت لها ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية فيها.

وأكدت المملكة عن دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا، فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني.

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وشدّدت السعودية في هذا الإطار على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني، وتطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات.

وتعرضت ألبانيا مؤخراً لهجوم إلكتروني ألقت حكومتا واشنطن وتيرانا باللوم فيه على إيران.

وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع طهران، الأربعاء، وحمّل رئيس وزرائها إيدي راما إيران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في يوليو.

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