تكريم الفائزين في مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"

شهد الحفل الختامي للدورة الثانية من مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية"، التي تنظمها وزارة الثقافة السعودية برعاية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تكريم الفائزين بجوائز التميز الثقافي. وأكد حامد فايز في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، استحداث "جائزة التميز الثقافي الدولي" في العام المقبل.

حيث بلغ عدد الجوائز 14 جائزةً ثقافية في مختلف المجالات والقطاعات الثقافية، حيث فاز بجائزة الفنون البصرية "مهند شونو"، بينما فاز بجائزة الأفلام "فيصل بالطيور"، وبجائزة التراث الوطني "أحمد النغيثر"، وفاز بجائزة المسرح والفنون الأدائية "علي خبراني"، وفاز بجائزة فنون العمارة والتصميم "المهندس محمد بن إبراهيم شفيع"، وفاز بجائزة فنون الطهي "عبد الصمد الهوساوي".

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وفازت بجائزة الأدب "كفاح بو علي"، وبجائزة النشر فازت "مكتبة جرير"، وبجائزة الترجمة فاز "الدكتور شريف بقنة"، وفاز بجائزة الموسيقى "بندر عبيد"، وفاز بجائزة الأزياء "الدكتورة سميرة العتيبي"، وبجائزة المؤسسات الثقافية من القطاع الحكومي فازت "هيئة تطوير بوابة الدرعية"، وجائزة المؤسسات الثقافية من القطاع الخاص فاز "معهد البيت الموسيقي للتدريب"، وجائزة المؤسسات الثقافية غير الربحية فاز "معهد مسك للفنون"، كما فاز بجائزة الثقافة للشباب "الأستاذ بدر الحمود".

وفاز بجائزة شخصية العام الثقافية، رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والأمين العام لجائزة الملك فيصل العالمية، الدكتور عبد العزيز السبيل.