الملك سلمان وولي العهد يهنئان الملك تشارلز باعتلائه العرش

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في بريطانيا.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة.

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وقال في البرقية: "يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار".

بدوره، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش.

وقال في البرقية: "يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وفي وقت سابق من اليوم كان مجلس اعتلاء العرش ببريطانيا قد أعلن رسمياً تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وتعهد الملك تشارلز بأن يسير على درب والدته الراحلة مع إعلانه رسمياً ملكاً جديداً لبريطانيا في مراسم تاريخية في قصر سانت جيمس.