حادثة تؤدي لبتر إصبع طالبة بجازان.. وهذا ما قالته إدارة التعليم

تعرضت طالبة تدرس في الصف الرابع الابتدائي بإحدى المدارس التابعة لتعليم منطقة جازان لإصابة بالغة أدت لبتر جزء من إصبعها إثر ارتداد باب الفصل عليها.

من جهته، كشف والد الطالبة شموع محمود عريشي عن الإجراءات الطبية التي خضعت لها بعد حادث البتر الذي تعرضت له بسبب باب الفصل بمدرستها التابعة لمكتب تعليم صامطة.

مادة اعلانية

وقال إن مستشفى الملك فهد بجازان قرر إجراء عملية جراحية لبتر جزء من العظم المتضرر وتجميل للإصبع يوم الأحد القادم.

وتعجّب والد الطالبة من عدم وجود مانع للارتداد في باب الفصل حفاظاً على سلامة الطالبات، معتبراً ذلك تقصيراً وإهمالاً في أدوات السلامة. وطالب بفتح تحقيق في القضية وبعلاج طفلته في مستشفى متقدم قادر على ترميم الإصبع بشكل عاجل.

من جهتها قالت إدارة التعليم في جازان لـ"العربية.نت": "مع أمنياتنا بالشفاء العاجل لابنتنا الطالبة، فإن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تابعت حالة الطالبة الصحية في حينه وذلك في نهاية الأسبوع الماضي".

وتابعت: "قامت المدرسة بتقديم الإسعافات الأولية من قبل الموجهة الصحية ثم تم نقل الفتاة لمستشفى الموسم العام والذي قام بدوره بإحالتها لمستشفى الملك فهد".

وأكدت إدارة التعليم في جازان أنها تقوم "باستكمال الإجراءات الإدارية والتربوية المعمول بها في مثل هذه الحالات".