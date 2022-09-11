أب عراقي لتوأم سيامي ناشد.. شاهد عمر وعلي يصلان الرياض

نافذة أمل فتحت أمام التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعدما ناشد والدهما نقلهما إلى الرياض من أجل فصلهما.

فقد أعلن مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في العاصمة السعودية، أن الطفلين وصلا اليوم الأحد لدراسة حالتهما وإجراء عملية فصلهما.

إنفاذاً لتوجيهات ⁧#خادم_الحرمين_الشريفين⁩ وصول التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية بـ ⁦@NGHAnews⁩ ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.



⁧#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/hroeL9jfdA — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 11, 2022

مادة اعلانية

وكان الطفلان وصلا برفقة والديهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمين من العراق، حيث نُقِلا فور وصولهما إلى المستشفى بوزارة الحرس الوطني.

ومن المقرر أن يخضع التوأم لفحوصات طبية بالشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما أفاد الحساب الرسمي للوزارة عبر "تويتر".

من جانبه عبّر والد التوأم محمد عبدالله، عن شكره للملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولشعب المملكة، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

والدا #التوأم_السيامي_العراقي عمر وعلي، أثناء وصولهما مطار #الرياض، استعدادا للانتقال إلى المستشفى لبدء إجراءات الفحوصات الطبية والفصل. pic.twitter.com/nO0Fi0sG40 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 11, 2022

كما أبدى ثقته الواسعة بالفريق الطبي السعودي نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

ليست بالجديدة

بدوره أوضح الدكتور محمد النمشان لـ "العربية" أن حالة عمر وعلي ليست بالجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل الفحصوصات اللازمة المخبرية والأشعة لاتخاذ قرار الفصل، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية مبشرة.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني قد قامت بالعديد من عمليات فصل التوائم، مثل عملية فصل التوأم السيامي الليبي في 2019، والتنزاني في عام 2018.