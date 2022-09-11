أب عراقي لتوأم سيامي ناشد.. شاهد عمر وعلي يصلان الرياض

نافذة أمل فتحت أمام التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعدما ناشد والدهما نقلهما إلى الرياض من أجل فصلهما.
فقد أعلن مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في العاصمة السعودية، أن الطفلين وصلا اليوم الأحد لدراسة حالتهما وإجراء عملية فصلهما.
إنفاذاً لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين وصول التوأم السيامي العراقي "عمر وعلي" إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض؛ لإجراء الفحوصات الطبية بـ @NGHAnews ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) September 11, 2022
#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/hroeL9jfdA
وكان الطفلان وصلا برفقة والديهما إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمين من العراق، حيث نُقِلا فور وصولهما إلى المستشفى بوزارة الحرس الوطني.
ومن المقرر أن يخضع التوأم لفحوصات طبية بالشؤون الصحية لوزارة الحرس الوطني، ودراسة حالتهما للنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحسب ما أفاد الحساب الرسمي للوزارة عبر "تويتر".
من جانبه عبّر والد التوأم محمد عبدالله، عن شكره للملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولشعب المملكة، لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
والدا #التوأم_السيامي_العراقي عمر وعلي، أثناء وصولهما مطار #الرياض، استعدادا للانتقال إلى المستشفى لبدء إجراءات الفحوصات الطبية والفصل. pic.twitter.com/nO0Fi0sG40— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 11, 2022
كما أبدى ثقته الواسعة بالفريق الطبي السعودي نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.
ليست بالجديدة
بدوره أوضح الدكتور محمد النمشان لـ "العربية" أن حالة عمر وعلي ليست بالجديدة، مشيراً إلى أنه سيتم عمل الفحصوصات اللازمة المخبرية والأشعة لاتخاذ قرار الفصل، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية مبشرة.
يذكر أن مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني قد قامت بالعديد من عمليات فصل التوائم، مثل عملية فصل التوأم السيامي الليبي في 2019، والتنزاني في عام 2018.
-
موسكو: ضربنا القوات الأوكرانية في خاركيف وخسائرها بالآلاففيما تتقدم القوات الأوكرانية شرقي البلاد، مستعيدة بلدات عدة كانت في أيدي القوات الروسية، أعلنت موسكو أن قواتها هاجمت الأوكران في خاركيف.وأعلنت وزارة ... العرب والعالم
-
مفاجأة مدوية حول عريس الجزائر الذي تزوج 2 بعرس واحدبعدما انشغل الشارع الجزائري، الأسبوع الماضي، بحكاية الشاب "رشيد بوديوة" الذي تزوج شابتين، حنان ومريم، بوقت وحفل زفاف واحد، كُشفت تفاصيل مفاجئة.فقد ... سوشيال ميديا
-
فيديو لراكب خرج بسلاح من سيارته.. وشرطة الرياض تتحركخلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يظهر شخصين يخالفان الأنظمة المرورية، فيما خرج أحدهما من النافذة وبحوزته سلاح.وضبطت ... السعودية