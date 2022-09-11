فيديو لراكب خرج بسلاح من سيارته.. وشرطة الرياض تتحرك

خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية بفيديو يظهر شخصين يخالفان الأنظمة المرورية، فيما خرج أحدهما من النافذة وبحوزته سلاح.
وضبطت شرطة منطقة الرياض قائد مركبة ومرافقه بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفتهما الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها على طريق عام، معرضاً حياته للخطر.
September 11, 2022
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كما جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
إلى ذلك أثنى نشطاء مواقع التواصل على دور رجال الأمن في مراقبة مثل هذه التصرفات غير المسؤولة.
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