هبوط طائرة سعودية في باكستان.. بعد اصطدام طائر بمحركها

هبطت طائرة ركاب سعودية بأمان في مطار الجناح الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد تعرضها لحـادث نتيجة اصطدام طائر بمحركها.
وكانت الطائرة (بوينغ 330)، وفقاً لقناة "إي آر واي" الباكستانية، تقلُّ مسافرين من جدة إلى باكستان، عندما اصطدم طائر بمحركها، فيما تمكن قائدها من الهبوط بها بأمان.
مادة اعلانية
وأشارت إلى أن الطائر اصطدم بالمحرك رقم 1، وجرى إيقاف الطائرة مؤقتا، بينما قام الطاقم الهندسي في المطار بالعمل على إصلاحها وإخضاعها للفحوصات.
اقرأ أيضاً
-
بريطانيا: تصريحات بوتين عن الحبوب لا أساس لهابعد أيام على اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بالتحايل، والاستفادة من الحبوب الأوكرانية على حساب الدول النامية والفقيرة، نفت بريطانيا جملة ... العرب والعالم
-
سوري من حلب؟.. هوية صديق ندين نجيم يلهب التواصل بعد تعليق مسيءلا تزال تداعيات الصورة الغامضة التي نشرتها الفنانة اللبنانية ندين نسيب نجيم، عبر حسابها في إنستغرام، حيث ظهرت قابضة بيدها يد رجل مجهول، مستمرة.فبعدما ... ثقافة وفن
-
الدفاع البريطانية: الأوكران حققوا مكاسب مهمة بخاركيففيما يتواصل الهجوم المضاد الذي بدأته القوات الأوكرانية شرقاً قبل أيام من أجل إخراج القوات الروسية، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن كييف ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية