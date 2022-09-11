هبوط طائرة سعودية في باكستان.. بعد اصطدام طائر بمحركها

هبطت طائرة ركاب سعودية بأمان في مطار الجناح الدولي في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد تعرضها لحـادث نتيجة اصطدام طائر بمحركها.

وكانت الطائرة (بوينغ 330)، وفقاً لقناة "إي آر واي" الباكستانية، تقلُّ مسافرين من جدة إلى باكستان، عندما اصطدم طائر بمحركها، فيما تمكن قائدها من الهبوط بها بأمان.

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وأشارت إلى أن الطائر اصطدم بالمحرك رقم 1، وجرى إيقاف الطائرة مؤقتا، بينما قام الطاقم الهندسي في المطار بالعمل على إصلاحها وإخضاعها للفحوصات.