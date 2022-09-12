أفضل فيلم تجريبي.. "الرحلة" السعودي يصل إندونيسيا وماليزيا

أطلقت الشركة السعودية مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، العرض الأول لفيلم "الرحلة" في إندونيسيا بمدينة جاكرتا في صالة عرض "CGV FX SUDIRMAN" وتلا ذلك إطلاق فيلم "الرحلة " في ماليزيا حيث احتضنته كوالالمبور في "متحف الفن الإسلامي" والذي يعد أكبر وأضخم متحف في جنوب شرق آسيا بحضور رسمي لعددٍ من السفراء والمسؤولين. وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا للتواصل الثقافي والحضاري مع البلدين.

وبالرغم من تأخير الإطلاق بسبب الإجراءات الاحترازية لكوفيد 19في ماليزيا وإندونيسيا إلا أن إطلاق الفيلم حصد حضور عددٍ كبير من الجمهور ونال على ردود فعل إيجابية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كلا الدولتين من محترفي صناعة المحتوى والجماهير المحبة للأنمي.

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يأتي ذلك في إطار سعي مانجا للإنتاج إلى إلهام شباب المستقبل من خلال أعمال ابداعية ترضي ذائقه الجمهور الكبير الرفيعة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي لفيلم "الرحلة" د. عصام بخاري : " نسعد على الدوام بإنجازات فيلم الرحلة وبحظوته في عروضه الأولى في جميع أنحاء العالم وفي مختلف المناطق التي دائمًا ما تشهد حضورًا باهرًا وتعليقات تشيد بجودة الفيلم التي ينافس بها أعلى المعايير العالمية. هذه الجولات الزاخرة لفيلم الرحلة في أنحاء العالم ماهي إلا دليلٌ على كفاءة المواهب السعودية التي عملت عليه حيث أنا نسعى دومًا في مانجا للإنتاج لإيصال الفن السعودي والعربي للعالم".

كما علّق فريد عضو مجلس إدارة صالون فيلم: "نحن سعداء لكوننا جزء من توزيع فيلم "الرحلة" في جميع أنحاء آسيا ومشاركة الفيلم الفريد لمحبي الأنمي ليستمتعوا به. ونؤمن بأنه سيكون هناك محتوى شيق وممتع من ثقافة شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط كما أنه سيتم التعاون بين آسيا والشرق الأوسط لإنتاج المزيد من الأعمال الفنية الإبداعية".

يذكر أن فيلم "الرحلة" حصد مؤخرًا جائزة"سيبتيميوس" في أمستردام هولندا تحت تصنيف أفضل فيلم تجريبي، حيث يعد أول فيلم سينمائي سعودي وعربي يحصد جائزة أفضل فيلم تجريبي في المهرجانات الدولية.

كما حقق الفيلم نجاحًا باهرًا في عرضه الأخير على شاشات المسرح الصيني العريق بهوليوود، أميركا، بعد عرضه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليابان من جهة أُخرى، كما يتوفر الآن فيلم "الرحلة" للمشاهدة على أكثر من 100 منصة عالمية وبعدة دبلجات.

ويحكي الفيلم قصة استوحيت من حضارات شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط القديمة لخلق خيال تصوري تاريخي للأجيال التالية عن أحداث ملحمية صنعت أثرًا في التاريخ الإسلامي. ولصنع الأثر ذاته في الذاكرة يقدم فيلم الرحلة عدة أساليب فنية أخاذة وآسرة لعين المُشاهد.

كما أخرج فيلم "الرحلة" الذي أنتجته شركة مانجا للإنتاج، بالتعاون مع الاستديو الياباني العريق توي أنيميشن، المخرج الياباني شيزونو كوبون.