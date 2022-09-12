إنقاذ حياة رضيع قادم على متن رحلة لمطار القصيم

تمكن الفريق الطبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، من إنقاذ حياة رضيع هندي يبلغ من العمر 43 يومًا تعرض لحالة اختناق واستفراغ أثناء وصوله.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الرضيع كان قادمًا على متن إحدى الرحلات الدولية القادمة من دولة البحرين، وتعرض لحالة اختناق وازرقاق الأطراف والوجه بسبب ‏الاستفراغ المتكرر، وذلك أثناء وصوله أرض المطار.

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كما أوضح أن الفريق الطبي بالمركز قام بإجراء الإسعافات الأولية، وعمل إنعاش قلبي رئوي، وسحب الإفرازات وفتح مجرى الهواء، واستجابت الحالة وعادت له العلامات الحيوية بصورة طبيعية.

بعد الاطمئنان على صحة الطفل ورجوع حالته لوضعها الطبيعي، تمكن من مغادرة المركز برفقة ذويه وهو في حالة صحية جيدة.