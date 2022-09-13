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السعودية.. القبض على يمني حمل لافتة داخل المسجد الحرام

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السعودية.. القبض على يمني حمل لافتة داخل المسجد الحرام

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام.

وأوضحت في تغريدة نشرتها إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر"، مساء الاثنين، أن ذلك يعد مخالفاً لأنظمة وتعليمات العمرة، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الأجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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