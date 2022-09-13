السعودية.. القبض على يمني حمل لافتة داخل المسجد الحرام

أعلنت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام.
القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام :— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 12, 2022
القبص على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو يحمل لافته داخل #المسجد_الحرام، مخالفاً أنظمة وتعليمات #العمرة. pic.twitter.com/EycIUIXw12
وأوضحت في تغريدة نشرتها إمارة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر"، مساء الاثنين، أن ذلك يعد مخالفاً لأنظمة وتعليمات العمرة، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الأجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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