بينها متحف "الغموض".. تعرف على أهم 10 متاحف تعليمية في السعودية

في كل عام دراسي يتأهب الطلاب بجميع مراحلهم التعليمية للبحث عن كل ما ينمي قدراتهم الذهنية والمعرفية، لذلك نجد الرحلات التعليمية هي السمة الأبرز في عامهم الدراسي نحو نهل العلم والمعرفة، وتتم في العادة عبر زيارة المراكز المعرفية والمتاحف التعليمية.

وفي هذا الصدد يقول م. م. حسان طاهر، رئيس ومؤسس نادي ثقافة متحفية، عضو المنظمة الدولية للمتاحف (ايكوم) لـ"العربية.نت" إن المتاحف تساهم بشكل عام في تنمية مهارات التفكير واكتساب مهارات التعلم، فهي تحول المنظور النظري في تعليم الطلاب إلى منظور عملي، ما يطور من قدراتهم على التفكير، ويثري النقاشات والعمل الجماعي والمشاركات الفكرية بينهم بسبب الجوانب التي يواجهونها أثناء زياراتهم للمتاحف.





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ولأن زيارتها غير إلزامية وغير رسمية، وليس فيها امتحانات، ولا تتطلب وقتا معينا للزيارة، فقد غدت المتاحف واحدة من أهم الوسائل التربوية والتعليمية التي استطاعت أن تجذب التعليم خارج جدران الفصول الدراسية.

وأضاف أنه لخوض تجربة حماسية في زيارة علمية ممتعة بين أروقة المتاحف، دعونا نتعرف على أهم 10 متاحف تعليمية في السعودية:

1- متحف الطفل

يقع في مركز إثراء الثقافي بمدينة الظهران، ويعتبر أول متحف في المملكة للأطفال حتى عمر 12 سنة، حيث يقدم باقة من الفرص الرائعة لزواره الصغار بهدف إثراء حياتهم من خلال التجارب التفاعلية المبنية على اللعب بما في ذلك المعارض والفصول الدراسية وورش العمل.



2- متحف الغموض

يصحبك المتحف في عالم من الغموض الرائع الذي يتحدى حواسك، ويدهشك في نفس الوقت. في هذا المتحف متعوا عقولكم وجميع حواسكم بتجربة فريدة من نوعها لم تعرفوا عنها بعد، والكثير من الألغاز التي لم تُكتشف. يقع المتحف في مول الرياض بارك.







3- المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية

يتميز المتحف بالتعريف الحضاري الشامل بالنبي ﷺ، وآدابه الكريمة، وأخلاقه العظيمة، وشريعته السمحة، بمنهجٍ علمي متميز، وتأصيل بحثي محكم، وتجديد تقني فريد، وعرض إبداعي مبتكر، عبر أحدث الوسائل والتقنيات. يقع المتحف في المدينة المنورة جنوب المسجد النبوي.



4- المتحف الوطني السعودي

أكبر وأجمل المتاحف السعودية، يأخذك المتحف في رحلة عبر التاريخ لتستكشف ماضيا ثريا من الثقافة والفن العربي الأصيل من خلال رحلة تفاعلية ساحرة عبر العصور. يقع المتحف في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في العاصمة الرياض.



5- متحف المكتين.. بين الفرشاة والعدسة

تكمن أهميته في تناوله تاريخ التصوير الفوتوغرافي بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتين ظلتا بمعزل عن أعين وعدسات المصورين لفترة طويلة من الزمن، حيث يستعرض مجموعة غنية من الصور النادرة، إضافة إلى معروضات أثرية تخص عالم التصوير الفوتوغرافي. يقع المتحف في مول جدة بارك.



6- متحف إثراء

يعد المتحف آلة الزمن التي تجمع ما بين الفن الحديث والمعاصر والتراث السعودي والفن الإسلامي والتاريخ الطبيعي لشبه الجزيرة العربية، حيث يضم 5 صالات مخصصة توفر للزوّار رحلة فريدة من نوعها وتصنع خبرة إثرائية متخصصة لهم. يقع المتحف في مدينة الظهران شرق السعودية.



7- متحف صقر الجزيرة للطيران

من أهم المتاحف التي تهتم بعلوم الطيران، حيث يقوم على إبراز المظهر الحضاري والتاريخي للقوات الجوية الملكية السعودية، ويضم بين جنباته التطور التاريخي لسلاح الطيران منذ نشأته على يد المؤسس الملك عبد العزيز حتى اليوم، كما يستعرض بين جنباته مسيرة نجاح مستمرة لأكثر من مائة عام. يقع المتحف في العاصمة السعودية الرياض.







8- متحف دار المدينة

أول وأكبر متحف متخصص في تاريخ المدينة المنورة وتراثها العمراني والحضاري، يستعرض المتحف مجموعة من المقتنيات والمعروضات التي ترسم لكم ملامح علمية من السيرة النبوية الشريفة، والتطور التاريخي للمدينة المنورة منذ نشأتها حتى اليوم.



9- متحف قديم التعليم

حنين الناس لأدوات التعليم قديماً وعشق صاحب المتحف لها كانت السبب الرئيسي لإنشاء هذا المتحف المتخصص والفريد من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية. إنه متحف قديم التعليم المتخصص في استعراض تاريخ التعليم السعودي، حيث يرصد تطوره منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى اليوم. يقع المتحف في العاصمة السعودية الرياض.



10- متحف تبوك الإقليمي

يعد واحدا من أهم المتاحف في منطقة تبوك، حيث يختصر تاريخ المنطقة وتراثها العريق مستعرضا مكانتها التاريخية عبر العصور.

في المتحف ستجد طيفا من التقنيات الحديثة والمبتكرة وظفت لتقديم عرض متحفي جذاب يستمد هويته من تراث تبوك وتاريخها، بحيث تعيش تاريخ تبوك بإحساس تفاعلي مختلف وتستلهم المعلومة عبر المقتنيات.