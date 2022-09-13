صابون العجوة.. سعودية تصنع مواد تجميل مستخلصة من التمور

قدمت شابة من المدينة المنورة لـ"العربية.نت" تجربتها في صناعة مستحضرات التجميل المستخلصة من مواد طبيعية والخالية من المواد الكيمياوية، وذلك خلال فعاليات "موسم تمور المدينة المنورة" الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة تحت شعار "تمورنا بركة".

وقالت المتخصصة في تصنيع الصابون فهيمة حامد، في حديث مع "العربية.نت"، إن الفكرة بدأت من خلال الدورات التدريبية التي كانت تقدمها في التغذية الصحية والمطبخ الميكروبيوتي والعلاج بالروماثيرابيك والعلاج بالزيوت العطرية وطاقة الألوان. من هنا كانت بداية مشروع تصنيع صابون مستخلص من التمور، فحصلت على تصريح في إنتاج الصابون وفتحت سجلا تجاريا في وزارة التجارة.

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وأضافت أن فكرة "صابون العجوة" الذي تنتجه جاءت "لاستثمار الفيتامينات الموجودة بالتمور لتقديم منتج علاجي للبشرة يساعد على الحصول على نتائج فورية".

وأشارت إلى أن منتج "صابون التمر" حاصل على ترخيص من عدد من الجهات، منها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والغرفة التجارية بالمدينة المنورة.

وعن تفاصيل المشروع، أوضحت حامد أن عمر هذا المشروع 8 سنوات وتوِّج بتأسيس مصنع. وعلى الرغم من تخصصها في مجال إدارة الأعمال فإن حامد قامت بدراسة كيف تصنّع هذه المنتجات لتحقيق هدفها في الصناعة والذي توج أيضاً بحصولها على جائزة التميز السياحي لعام 2018 كأفضل حرفية على مستوى المملكة، وثاني أفضل رائدة أعمال لعام 2017.

وأكدت أنها تمكنت من تقديم العديد من المنتجات الطبيعية باستخدام العجوة والورد المديني والنعناع وغيرها من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في منتجات الجمال.