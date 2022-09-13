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ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تحقيق أمن المنطقة والعالم

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خلال لقاء ولي العهد برئيس المجلس الأوروبي

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي تحقيق أمن المنطقة والعالم

العربية.نت - الرياض

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، اليوم، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي.

كما بحثا الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي سعد العريفي، وعدد من كبار المسؤولين في المجلس الأوروبي.

خلال لقاء ولي العهد برئيس المجلس الأوروبي .
خلال لقاء ولي العهد برئيس المجلس الأوروبي .
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