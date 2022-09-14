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أمر بالقبض على مواطنين استدرجا شخصاً وأكرهاه على أفعال مخلة

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النيابة العامة السعودية
شعار النيابة العامة السعودية

أمر بالقبض على مواطنين استدرجا شخصاً وأكرهاه على أفعال مخلة

خلال التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهما، اتضح أنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وأنهما قاما بالتغرير به وباستعمال القوة والعنف معه

العربية.نت - مريم الجابر 

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أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة في السعودية، اليوم الأربعاء، صدور أمر قبض من قبل النيابة المختصة بشأن واقعة قيام مواطنين باستدراج شخص آخر في مدينة الرياض وإكراهه على أفعال مخلة بالآداب.

وبمباشرة إجراءات التحقيق مع المتهمين بعد القبض عليهما، اتضح أنهما تعرفا على المجني عليه عن طريق أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن المتهمين قاما بالتغرير به وباستعمال القوة والعنف لسلب إرادة المجني عليه.

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وأكد المتحدث صدور أمر بتوقيف المواطنين، تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق وإحالتهما إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة في هذا الشأن.

وشدد على أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى حد القتل، مضيفاً أن النيابة العامة تطالب بسرعة المحاكمة وصدور الأحكام بحق الجناة.

كما أكد أن النيابة العامة تتصدى لكافة السلوكيات الخارجة على القانون، وكل ما هو منتهك لحقوق الأفراد أو كل ما ينطوي على مساس بطمأنينة المجتمع وسكينته.

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