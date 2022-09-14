وصول طائرة إغاثة سعودية ثانية إلى باكستان

وصلت إلى باكستان، اليوم الأربعاء، الطائرة الثانية ضمن الجسر الجوي بين الرياض وكراتشي التي تحمل مساعدات إنسانية من مركز الملك سلمان لإغاثة المتضررين جراء الفيضانات.

وكانت طائرة إغاثية وصلت إلى مدينة كراتشي الباكستانية، الثلاثاء، تحمل على متنها 90 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية يستفيد منها أكثر من 9500 متضرر، شكلت أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمساعدة متضرري السيول والأمطار، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

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وأوضح السفير السعودي في إسلام آباد نواف المالكي، أن المساعدات الإنسانية المقدمة من بلاده للشعب الباكستاني تأتي للتخفيف من معاناة المتضررين من موجة السيول والفيضانات التي ضربت عدداً من المدن والأقاليم الباكستانية ونجم عنها خسائر بليغة في الأرواح والممتلكات، مشيرًا إلى أن ذلك يجسِّد العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتداد لدعم المملكة لباكستان في شتى القطاعات الإنسانية والإغاثية.

وقبل أيام، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فيضانات باكستان، إنه لم يشاهد يوما كارثة مناخية بمثل هذا الحجم.

وزار الأمين العام للأمم المتحدة، عدة مناطق اجتاحتها الفيضانات في باكستان، حيث اختتم زيارة استغرقت يومين بهدف رفع مستوى الوعي بالكارثة.

وتسببت الأمطار الموسمية وذوبان الأنهار الجليدية في الجبال الشمالية في حدوث فيضانات أسفرت عن مقتل أكثر من 1391 شخصا، واجتاحت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل.

وشهدت باكستان في شهري يوليو تموز وأغسطس آب هطول أمطار بمعدل 391 ملليمترا أو ما يقرب من 190 بالمئة أعلى من متوسط 30 عاما. وشهد إقليم السند الجنوبي هطول أمطار بنسبة تتجاوز 466 بالمئة أكثر من المتوسط.