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الملك سلمان لتشارلز الثالث: نتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا

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الملك سلمان (واس)

الملك سلمان لتشارلز الثالث: نتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا

دبي - العربية.نت

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أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي بملك بريطانيا تشارلز الثالث عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، الملك تشارلز الثالث باعتلاء العرش، متمنياً له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً لتعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

تعزيز العلاقات

من جهته، عبر الملك البريطاني عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيلة، مؤكداً حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن الملك تشارلز البالغ من العمر 73 عاماً، نصب رسمياً ملكاً للمملكة المتحدة، خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت يوم الخميس الماضي.

ويرأس العاهل البريطاني 14 دولة أخرى غير المملكة المتحدة، منها أستراليا ونيوزيلندا وكندا، لكنها رئاسة شرفية إلى حد كبير.

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