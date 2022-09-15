فيلم الرعب السعودي "كيان" في دور العرض بالمملكة

انطلق فيلم الرعب السعودي كيان للفنان أيمن مطهر في دور العرض السينمائية بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، وذلك بعدما حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول بالدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر، كما فاز بجائزتين في مهرجان أفلام السعودية.

في الوقت نفسه، شارك أيمن مطهر في مبادرة رحلة إبداعية حول المملكة، والتي أقيمت بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه وأكاديمية MBC من أجل استكشاف المواهب في مدينة الخبر مع مجموعة من الخبراء والمختصين.

مادة اعلانية

وتدور أحداث فيلم الرعب كيان حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وتقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالقلق والتوتر في فندق، ليجدا نفسيهما في مواجهة مع أشباح الماضي، وهو من بطولة أيمن مطهر وسمر ششة، ومن إخراج حكيم جمعة وهو أول تجربة روائية طويلة له.

أيمن مطهر هو طبيب أسنان وممثل ومخرج مسرحي وأحد مقدمي برنامج شباب هب والذي يُعرض على قناة MBC.

دخل عالم التمثيل عام 2010 بمشاركته في نادي المسرح بجامعة جازان، كما سافر لحضور الكثير من ورش العمل في National Youth Theater وThe Acting center.

حصل على أول جوائزه كممثل رئيسي من خلال تقديمه لدور الشيطان في مسرحية Talisman وذلك في مهرجان فاس الدولي للمسرح عام 2014، وبعدها بعام حصل على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن نفس الدور في مهرجان المسرح الخليجي، أخرج أولى أعماله المسرحية عام 2016 بعنوان Prisoners of truth، والتي حصدت الكثير من الإشادات خلال عرضها بمهرجان المسرح الخليجي، وحصدت ثلاث جوائز وهم أفضل مخرج، أفضل ممثل رئيسي، أفضل عرض جماعي.

كما دخل الدراما التليفزيونية من خلال المشاركة في بطولة مسلسل رشاش، والذي يعتبر أكبر إنتاج سعودي والمأخوذ عن قصة حقيقية، وشارك أيضًا في بطولة مسلسل اعترافات فاشونيستا، والذي تناول عالم التواصل الاجتماعي، كما حظي فيلمه كيان على عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2021، كما عرض في مهرجان أفلام السعودية وترشّح عنه أيمن لجائزة أفضل ممثل، وقبلها شارك أيمن في العديد من الأفلام القصيرة من بينها طوق نجاة وGoin South، كما ينتظر عرض مسلسله سفر برلك(سنوات الحب والحرب) قريبا على منصة شاهد والذي يعتبر أخر أعمال المخرج الراحل حاتم علي.

ويعمل حاليًا على المشاركة في إنتاجات متعددة سيتم إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.