سفيرة المملكة في واشنطن تحذر من عمليات نصب

جددت سفيرة المملكة في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، التحذير من عمليات نصب تستهدف المواطنين حيث أعادت التغريد بتنبيه سابق نشر على صفحة السفارة في تويتر بأبريل الماضي.

بيان من السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة للتحذير من عمليات نصب. https://t.co/IqFPbkxolq — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) April 22, 2022

وكانت السفارة أعلنت في أبريل الماضي رصدها حالات احتيال متكررة لمواطنين سعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفين في السفارة.

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وأوضحت أن المحتالين استخدموا برامج إلكترونية تظهر أن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو رقم الملحقية الثقافية بواشنطن أو أن عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ينتمي لقائمة العناوين التابعة للسفارة.

تحويل مبالغ مالية

كذلك نبهت السفارة حينها في بيان إلى أن المحتالين يقومون بطلب تحويل مبالغ مالية، وفي حال امتناع المواطنين عن التحويل يقوم المحتالون بتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية بالمملكة أو الملاحقة الدولية.

بيان من السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة للتحذير من عمليات نصب. https://t.co/IqFPbkxolq — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) April 22, 2022

‏فيما أكدت السفارة أنها لا تطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، مؤكدة أن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقا للاختصاصات المحددة في حال طلب الخدمة من المواطنين السعوديين عبر الأقسام والقنصليات التي تتبع السفارة.

ودعت المواطنين في المملكة والولايات المتحدة الأميركية إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة.