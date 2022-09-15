شابة سعودية شغوفة بالدراجات النارية.. تروي تجربتها

دخلت الشابة السعودية نيرمين فيرق إلى عالم الدراجات النارية بعد أن أحبت المغامرة وتجربة هذا العالم المليء بالمتعة.

وقالت في حديثها لـ"العربية.نت" إن عالم الدراجات بالنسبة لها عالم ثانٍ، فهو حلمها منذ الصغر، حيث كان أكبر طموحها أن تتقن قيادتها، لافتة إلى أنها عندما اقتنت الدراجة شعرت بروعة استخدامها.

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شغف وسعادة

كما أوضحت أنها في البداية تعلمت ركوب الدراجة النارية خارج المملكة، وكانت تتابع بشغف ممارسي هذه الرياضة، وأحست أنها ترغب في أن تكون ضمن هذه الفرق.

كذلك أضافت نيرمين أنه بعد التجربة والتدريب خارج المملكة شعرت بالسعادة، وعندما عادت للمملكة قررت أن تواصل تعلم المهارات التي تعتبرها جزءاً من شخصيتها.

وأردفت أن إحساس ركوب الدراجة مختلف جداً، حيث تشعر بالشغف تجاه هذه الرياضة وبالسعادة عند ركوبها، مشيرة إلى أنها تعتبرها صديقة لها لتفريغ الشحنات السلبية وتعزيز مشاعر الثقة بالنفس داخلها.

ليست مميتة

كما كشفت أن كثيرا من الناس يقولون إنها رياضة مميتة، لكنها ترى أن القائد بيده أن يجعل منها رياضة آمنة أو مميتة بالاستخدام الأمثل.

كذلك أوضحت نيرمين أنها تدربت على مهارات السلامة وارتداء الزي الذي يحمي من الإصابات، محذرة من الاستهتار بوسائل السلامة والتي تحقق الأمان، مع التركيز في الطريق وحركات السيارات، مشددة على ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية.

أما عن إقبال السعوديات على هذه الرياضة، فقالت إن المرأة السعودية حصلت على الفرصة لدخول العديد من المجالات الرياضية واستغلتها بشكل ممتاز وأثبتت جدارتها.